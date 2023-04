Als Vierjähriger im Ghetto - ein Zeitzeuge erzählt von den Gräueltaten

per Mail teilen

Überlebende der Konzentrationslager und Ghettos in Polen sind zu Gast im Bistum Mainz. Sie berichten von ihren Erlebnissen im Nationalsozialsmus, um an die Zeit und die Gräueltaten zu erinnern. Diese Woche des Erinnerns steht unter dem Motto: "Fragt uns, wir sind die letzten". In Alzey schilderte der 84-jährige Mietek Grochowski die schlimmste Zeit seines Lebens.