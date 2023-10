per Mail teilen

"Freiheitskämpfer, Friedenskanzler, Brückenbauer". So heißt eine Ausstellung über Willy Brandt (SPD), die im Bundesarchiv in Koblenz eröffnet wurde. Dabei geht es auch um dem berühmten Kniefall des Altkanzlers bei seinem Staatsbesuch in Polen 1970. Das Bundesarchiv steuert auch die Akten zu Günther Guillaume bei, Willy Brandts Vertrautem, der sich als Stasi-Spion entpuppte. Wegen ihm musste Brand 1974 zurücktreten.