In Rheinland-Pfalz bleibt es auch am Freitag weiter relativ mild und damit frostfrei. Die Regenwolken verziehen sich überwiegend in die nördlichen Landesteile. Neben dichten Wolken zeigt sich sonst örtlich auch mal die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen sieben Grad in der Eifel und zwölf Grad an der Weinstraße. Dazu weht mäßiger, in Böen frischer bis starker Südwestwind.