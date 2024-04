Die nächsten Tage wird es sommerlich warm in Rheinland-Pfalz

Es wird sommerlich in den nächsten drei Tagen, vor allem, was die Temperaturen anbelangt, sagt Wetterexperte Karsten Schwanke. Der Dienstag beginnt sonnig, gegen Nachmittag wird es wolkiger, in der Eifel kann es regnen. Die Temperaturen klettern bis auf 26 Grad. Am Mittwoch wird es sogar noch etwas wärmer, mit bis zu 27 Grad.