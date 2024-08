Es bleibt auch am Freitag warm in Rheinland-Pfalz. SWR-Wetterexperte Sven Plöger erklärt, die hochsommerlichen Temperaturen bleiben bis in den September hinein erhalten. So heiß, wie am Donnerstag wird es wohl nicht mehr, über 30 Grad könne es aber durchaus in Teilen des Landes am Freitag und auch am Wochenende werden. Der Freitag startet etwas kühler, besonders im Norden von RLP hat es geregnet, die Wolken verziehen sich aber im Laufe des Vormittags, die Höchsttemperaturen liegen dann bei 24 bis 26 Grad.