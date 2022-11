Auch am Mittwoch viele Wolken über Rheinland-Pfalz

Grau in grau - so wird das Wetter am Dienstag in Rheinland-Pfalz. Schuld ist ein kompaktes Wolkenband, das senkrecht über Mitteleuropa liegt. Nur in der Eifel könnte sich kurzzeitig die Sonne zeigen. Mit Höchstwerten von 6 bis 10 Grad bleibt es eher kühl. mehr...