Morgiges Urteil hat "außerordentliche Bedeutung" für Beteiligte

Knapp zehn Monate ist es her, dass zwei Polizisten in der Nähe von Kusel erschossen wurden. Seit Juni läuft der Prozess gegen die beiden Angeklagten, am Mittwoch will nun das Landgericht Kaiserslautern das Urteil fällen. SWR-Reporterin Alexandra Dietz hat die Tat und den aufsehenerregenden Prozess von Anfang an mitverfolgt.