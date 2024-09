Ludwigshafen schmiert im landesweiten Digitalranking ab

So ergibt sich die Platzierung der Städte im Smart City Index

Innerhalb der fünf großen Themenschwerpunkte Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft gab es 37 Unterkategorien. In all diesen Unterkategorien konnten die Städte einen Wert zwischen 0 und 100 erreichen.

Wichtig dabei ist: Wer 100 Punkte bekommen hat, war der Beste in dieser Kategorie. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch besser ginge. Ein Beispiel: Wiesbaden hat laut amtlicher Zulassungsstatistik einen Anteil von 18,6 Prozent E-Fahrzeugen an allen zugelassenen Fahrzeugen. Das ist der höchste Wert unter allen untersuchten Städten. Damit erreicht Wiesbaden in der Unterkategorie "Anteil E-Fahrzeuge" den Maximalwert 100. Die Stadt mit dem geringsten Anteil an E-Fahrzeugen bekommt entsprechend 0 Punkte.

Anhand der erreichten Punktezahl in den 37 Unterkategorien wird dann das endgültige Ranking berechnet.