Mannheim will "Smart City" werden

Der Mannheimer Gemeinderat hat eine Smart City-Strategie beschlossen. Die Stadt will mithilfe digitaler Technologien lebenswerter werden.

Die Smart City-Strategie, die der Mannheimer Gemeinderat am Dienstag beschlossen hat, fokussiert sich vor allem auf die Bereiche Klima, Mobilität und Ressourcen.

Mannheim will ein Netz von Sensoren installieren

Die Stadt plant, ein ganzes Netz von Sensoren überall in Mannheim installieren zu lassen. Damit sollen digitale Daten erhoben werden – zum Beispiel zur Lufttemperatur, Windrichtung oder Luftbelastung. Mithilfe der Daten könnten dann zum Beispiel Hitzeinseln im Sommer identifiziert und Maßnahmen zur Stadtkühlung ergriffen werden.

Smart City vom Verkehrsmanagement bis zur ressourcenschonenden Bewässerung

Auch in städtischen Grünflächen oder an Bäumen soll gemessen werden – zum Beispiel, wie trocken der Boden ist. So kann dann an den richtigen Stellen ressourcenschonend bewässert werden. Ein weiterer Bereich ist der Verkehr. Auch dieser soll mithilfe von Messdaten optimiert werden. Die erhobenen Daten sollen bereichsübergreifend verknüpft und eine urbane Datenplattform entwickelt werden.

Smart City unterstützt UNO-Nachhaltigkeitsziele

Die Mannheimer Smart City-Strategie unterstützt die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die sogenannten Sustainable Development Goals - kurz SDGs. Zur Umsetzung der sektorübergreifenden Digitalisierung in Mannheim wurde die sMArt City Mannheim GmbH gegründet. Sie versteht sich als Innovationseinheit und Technologiedienstleister für die Stadt.