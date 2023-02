per Mail teilen

Etwa jeder achte Erwachsene in Deutschland gilt als funktionaler Analphabet. Digitale Medien werden für die Arbeit des Mannheimer Grundbildungszentrums immer wichtiger.

Über sechs Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Allein in Mannheim sind es rund 30.000. Das Grundbildungszentrum der Abendakademie Mannheim hilft solchen Menschen mit entsprechenden Angeboten, damit sie nicht weiter ins Abseits geraten. Jetzt geht das Bildungszentrum auch in Sachen digitale Grundbildung neue Wege. Bereits 2021 konnte mit Mitteln des Kultusministeriums zehn Notebooks für den Unterricht angeschafft werden.

Die Mannheimer Abendakademie füht sich der Bildung aller Menschen verpflichtet SWR

Analphabeten bekommen Einblicke in die digitale Welt

Die Lehrerinnen und Lehrer des Grundbildungszentrums schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen diene der Computer dazu, Texte zu schreiben, online-Recherchen zu betreiben oder mit den Lern-Apps zu trainieren. Zum anderen lernten die Menschen in den Kursen den richtigen Umgang mit den unterschiedlichsten digitalen Plattformen, heißt es von der Abendakademie. Dazu gehörten auch die Themen Online-Banking, Online-Terminvergaben oder das Ausfüllen von Online-Formularen. All das werde immer selbstverständlicher und Menschen, die Probleme beim Lesen, Schreiben und Rechnen haben, stoßen dabei oft an ihre Grenzen.

Kultusministerin lobt Arbeit der Mannheimer Abendakademie

Am Mittwoch hat sich die Baden-Württembergische Kultusministerin Theresa Schopper vor Ort ein Bild von der täglichen Arbeit am Mannheimer Grundbildungszentrum gemacht, denn: Seit 2022 wird das Angebot mit Landes- und EU-Fördergeldern finanziert. Zuvor wurden einzelne Angebote durch die Stadt Mannheim gefördert. Schopper lobte das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer und versprach, sich dafür einsetzen zu wollen, dass die Mannheimer Einrichtung auf künftig vom Land gefördert wird.

Mannheimer Grundbildungszentrum erreicht jährlich hunderte Menschen

Gegründet wurde das Grundbildungszentrum 2019. Allein in den ersten beiden Arbeitsjahren habe man in knapp 160 Kursen mehr als 850 Menschen erreicht - trotz Corona. Im vergangenen Jahr habe man knapp 50 Kurse angeboten und ebenfalls rund 850 Teilnehmenden den Zugang zur Welt der Lesenden und Schreibenden ermöglicht. Das Mannheimer Zentrum ist eines von insgesamt acht in Baden-Württemberg. Seit Anfang 2022 ist die Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll Botschafterin des Landes für Grundbildung.