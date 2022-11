per Mail teilen

Wenn der Name "Schifferstadt" fällt, denken viele an Ringen - zumindest die Sportfans. Die Stadt hat mit ihrem VfK in dieser Hinsicht eine ruhmreiche Geschichte. Der Verein für Kraftsport und Körperpflege ist deutscher Rekordmeister mit insgesamt zehn Mannschaftstiteln. Aber jetzt kommt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Anfang November schon hatte der Verein seine Mannschaft aus der zweiten Liga zurückgezogen. Heute hat der SWR erfahren, dass der Verein Insolvenz angemeldet hat.