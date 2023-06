Auch am Freitag sommerlich in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Gute Nachrichten für alle, die sich über das derzeitige Sommerwetter freuen: Mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad wird es auch am Freitag wieder sehr warm in Rheinland-Pfalz. Das Wochenende verspricht sogar, richtig heiß zu werden. Erst ab Montag ist dann Abkühlung in Sicht.