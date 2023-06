So geht es den Kliniken in RLP

per Mail teilen

Die wirtschaftliche Lage der Kliniken in Deutschland hat sich 2021 deutlich verschlechtert - am meisten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Das geht aus dem neuen "Krankenhaus Rating Report" des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor, der dem SWR vorab vorliegt.