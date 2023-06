Der Donnerstag beginnt mit viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken und auch am Nachmittag geht es sonnig weiter. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 25 bis 28 Grad, in höheren Lagen bis 23 Grad. Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung. Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Rheinland-Pfalz sonnig und trocken, die Temperaturen steuern am Wochenende wieder auf die 30-Grad-Marke zu.