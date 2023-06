In Rheinland-Pfalz soll es in den kommenden Tagen vielerorts bewölkt werden und teils regnen - so auch am Donnerstag. Die Spitzentemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 24 und 29 Grad, in Hochlagen bei etwa 22 Grad. Für Freitag erwarten die Meteorologen weiter graues Wetter. Dabei soll es teils auch kräftiger regnen, wobei es zu Gewittern kommen kann.