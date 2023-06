per Mail teilen

Ganztagsschule, Digitalisierung und Inklusion. Die Schule steht vor großen Herausforderungen, neue Raumkonzepte sollen dabei helfen. Am Mittwoch hat Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) erklärt, wie Schulen als Orte in Zukunft aussehen könnten. Rheinland-Pfalz ändert die Richtlinie für den Bau von Schulgebäuden. Ein Gymnasium in Mainz ist dabei eine der Vorreiterschulen.