Sehr frühlingshaft war es am Donnerstag. Doch am Freitag zieht eine Kaltfront mit dichteren Wolken heran. Im Gepäck sind Schauer oder sogar kurze Gewitter. Ein paar sonnige Abschnitte sind auch dabei. Entlang des Rheins können noch einmal rund 17 Grad erreicht werden. Am Wochenende gehen die Temperaturen im Land aber dann auf 12 bis 14 Grad zurück. Es wird sehr wechselhaft.