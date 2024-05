Der Brückentag wird sehr freundlich. Schon am Vormittag scheint fast überall die Sonne, am Nachmittag gibt es allenfalls kleine Quellwolken. Die Temperaturen erreichen in höheren Lagen knapp 20 Grad, entlang des Rheins bis zu 25 Grad. Es weht ein schwacher nord-östlicher Wind. Auch am Wochenende gibt es viel Sonnenschein mit bis zu 27 Grad. Am Montag gibt es dann erste Schauer.