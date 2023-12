Die Temperaturen erreichen am Montag Werte von sieben Grad in der Eifel bis 14 Grad in der Pfalz. Im Norden kann es am Vormittag vereinzelt regnen, im Rest bleibt es trocken und es wird sogar leicht sonnig.

Am Dienstag und Mittwoch kommt wieder neuer Regen ins Land bei Temperaturen um die 10 Grad. Ab Donnerstag wird es dann langsam trockener.