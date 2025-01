Unfälle auf den Straßen und Ausfälle im Zug- sowie Luftverkehr

In Rheinland-Pfalz hat sich der Winter am Sonntagmorgen von seiner ungemütlichen Seite gezeigt: Auf Schnee folgten Regen und Glätte. Großes Verkehrschaos blieb allerdings aus.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hatte zur Vorsicht aufgerufen: Gefrierender Regen könne Straßen und Wege spiegelglatt machen. Dieser Wintereinbruch ist nach einer ersten Bilanz am Sonntagmorgen jedoch glimpflich verlaufen.

32 Verkehrsunfälle in ganz Rheinland-Pfalz hatte das Wetter bis 7 Uhr zur Folge. Fünf Menschen wurden insgesamt bei drei Unfällen leicht verletzt, teilte das Innenministerium auf SWR-Anfrage mit. Vier Mal musste auch die Feuerwehr ausrücken, in zehn Fällen war auch der Rettungsdienst im Einsatz, so das Innenministerium.

Wetterlage in RLP entspannt sich

Das Schneeband habe Rheinland-Pfalz inzwischen verlassen, teilt das Ministerium weiter mit. Die Lage sollte sich entspannen. Dort, wo es noch glatt ist oder sein könnte, etwa auf den Höhen, sollten Autofahrer nur mit wintertauglicher Ausrüstung unterwegs sein und auf unnötige Fahrten verzichten. "Bleiben Sie informiert über die aktuelle Lage und nutzen Sie die Warnungen des DWD ", so das Ministerium.

Der ADAC Mittelrhein appelliert an Autofahrer, bei winterlichen Bedingungen vorsichtig zu fahren. Bremswege seien bei Schnee und Eis viel länger als normalerweise, sagte Verbandssprecher-Sprecher Mirco Hillmann dem SWR.

Zugausfälle und gestrichene Flüge

Im Raum Frankfurt sorgt die Winterwitterung seit dem Morgen für Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Bahn . Züge fielen aus oder verspäteten sich, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen seien ICE-, IC-, EC-, TGV- und ECE-Züge, welche über Frankfurt verkehren. Außerdem hielten einzelne ICE-Züge ersatzweise in Frankfurt-Süd statt am Frankfurter Hauptbahnhof.

Wegen des Winterwetters kommt es auch zu Ausfällen am Frankfurter Flughafen. Von den für den Tagesverlauf geplanten 1.090 Starts und Landungen seien 120 annulliert worden, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Weil Start- und Landebahnen geräumt werden müssen und eine schlechte Sicht herrsche, seien die Kapazitäten des Flughafens eingeschränkt. Auch die Enteisung der Maschinen dauere länger. Passagieren riet der Sprecher, sich bei ihrer Gesellschaft über ihre Flüge zu informieren und gegebenenfalls mehr Zeit für die Anreise zum Flughafen einzuplanen.

Temperaturanstieg bis zu 14 Grad

Für Sonntagnachmittag gibt der DWD Entwarnung. Die Niederschläge sollen nachlassen und die Temperaturen auf sehr milde 7 bis 10 Grad steigen. Im Westerwald bleibt es mit Höchstwerten um 6 Grad etwas kühler. Der Wind weht zunächst mäßig, später teils stark bis stürmisch.

Durch die Kombination von Regen und Tauwetter steigen die Wasserstände der Flüsse in Rheinland-Pfalz. Das meldet die Hochwasservorhersagezentrale. An Mosel, Nahe und Glan sollen die Meldehöhen in der Nacht überschritten werden. Erwartet wird eine "mäßige Hochwassergefährdung" - heißt, Flüsse können über die Ufer treten und Strömungen nehmen zu. Die Zentrale weist jedoch darauf hin, dass Vorhersagen aufgrund der Kombination von Schnee, Regen und Tauwetter schwierig und unsicher seien. Aktuelle Stände gibt es auf der Webseite der Hochwasservorhersagezentrale .

Am Montag steigen die Temperaturen nach DWD-Angaben weiter, die Menschen können sich auf Höchstwerte zwischen neun und 14 Grad einstellen. Es bleibe bewölkt, zeitweise setze Regen ein. In der Nacht zum Dienstag gehe dieser in höheren Lagen erneut in Schnee über, so die Vorhersage. Dann soll es wieder abkühlen. Die Meteorologen rechnen am Tag mit maximal vier bis sieben Grad.