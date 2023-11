Der Leiter des Röhm-Werkes, Robert Weber, ist mit der Zusammenarbeit der Werksfeuerwehr und der Wormser Berufsfeuerwehr bei dem Großbrand in seinem Werk zufrieden. Zur Brandursache konnte Weber noch keine Angaben machen. Die Vorproduktanlage, in deren Bereich der Brand ausgebrochen war, war laut Weber vor zwei Tagen wegen Revisionsarbeiten abgestellt worden und daher auch am Donnerstag nicht in Betrieb.