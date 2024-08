Welche Risiken die Arbeit in der prallen Sonne birgt

per Mail teilen

Wer den ganzen Tag in der Sonne steht, der muss mit einem erhöhten Risiko für Hautkrebs rechnen. Betroffen davon sind viele Berufe, die im Freien stattfinden, wie Bauarbeiter – oder eben auch Winzer und Erntehelfer. Gerade letzteren ist das Risiko oft nicht bewusst, so Experten. Erntehelfer aus Osteuropa gingen wegen ihres dunkleren Hauttyps eher davon aus, dass sie keinen Sonnenschutz benötigen. Das sei jedoch ein Irrtum. Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50, lange Kleidung und eine Kopfbedeckung sollten Pflicht sein. Das Problem mit dem Hautkrebs ist bei den Winzern inzwischen auch angekommen. Laut eigener Aussage tun sie schon viel für den Schutz ihrer Mitarbeiter. Ob die Maßnahmen gegen den Hautkrebs aber Wirkung zeigen, könnte sich erst in vielen Jahren zeigen.