Neue Trinkwasserversorgung im südlichen Westerwald

Im Westerwald haben sich mehrere Verbandsgemeinden zusammengeschlossen, um die Trinkwasserversorgung zu sichern. Weil das Wasservorkommen an der Montabaurer Höhe laut Studien zurückgeht, sollen rund 100.000 Menschen in der Region ihr Trinkwasser in Zukunft aus dem Neuwieder Becken bekommen. 30 Millionen Euro werden in die neue Wasserversorgung investiert. Dadurch wird das Trinkwasser im südlichen Westerwald teurer, aber die Versorgung ist gesichert.