Wenn ein geliebtes Haustier stirbt, ist die Trauer groß. Daneben drängt sich die Frage auf: Was tun mit dem Kadaver? In Koblenz hat sich der Stadtrat mit einem Antrag befasst, eine gemeinsame Urnenbestattung von Mensch und Tier zu erlauben. Die Verwaltung soll jetzt zunächst die Kosten für ein solches Gräberfeld ermitteln.

Es ist wäre nicht der erste Ort in Rheinland-Pfalz, an dem sich Hund und Herrchen beziehungsweise Katze und Frauchen gemeinsam bestatten lassen können - ein Unternehmen in Dachsenhausen bietet dies schon seit Jahren an. Wie findet ihr das?

