Volkshochschulen bieten Ferienkurse für Schüler an

Lif - Lernen in den Ferien - heißt das neue Programm, das rheinland-pfälzische Volkshochschulen künftig in Zusammenarbeit mit den Schulen anbieten. Wie das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mitteilte, handelt es sich um kostenfreie, in der Regel einwöchige Kurse mit höchstens fünf Unterrichtsstunden am Tag. Ministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte, Ziel sei es, Kinder und Jugendliche umfassend zu fördern und zu unterstützen. Außerdem würden Familien dabei entlastet, sechs Wochen Sommerferien zu überbrücken. Die Kurse sollen wohnortnah angeboten werden. Genauere Informationen sollen die Eltern von den Schulen bekommen.