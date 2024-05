"Weckruf" versus "Einschüchterung": Reaktionen auf OVG-Urteil zur AfD

per Mail teilen

Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden. Das Urteil ist "ein Wendepunkt in der Entwicklung der AfD", sagt der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD). Erst recht sei es "ein Weckruf an alle Anhängerinnen und Anhänger der Partei". Die AfD in Rheinland-Pfalz hingegen spricht von Einschüchterung.