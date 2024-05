per Mail teilen

Seit Montagvormittag ist juristisch nochmal klarer: der Verfassungsschutz darf die AfD-Bundespartei weiter als rechtsextremistischen Verdachtsfall führen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden. Auch in Rheinland-Pfalz gab es zuletzt Beispiele für möglicherweise rechtsextreme Tendenzen in der AfD. Welche Folgen das Urteil aus Münster für den AfD-Landesverband haben kann - dazu die Einschätzung von SWR-Korrespondent Frederik Merx.