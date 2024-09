Zum wiederholten Male in den vergangenen Jahren hat ein Unwetter Orte in der Eifel getroffen. Bei einem Großbrand einer Halle in Dannstadt wurde eine Person leicht verletzt. Und in Koblenz sorgt eine Bombenentschärfung heute für Einschränkungen. Alles was sonst noch wichtig ist an diesem Dienstagmorgen, erfahrt ihr hier im Newsticker.

6:41 Uhr Paralympics, Tag sechs Im Sitzvolleyball der Männer geht es heute für das Team von Torben Schiewe, Heiko Wiesenthal (beide TV Güls) und Francis Tonleu (BSG Emmelshausen) um den Gruppensieg gegen den Weltranglisten-Ersten Iran. Das Halbfinale hat Deutschland bereits erreicht. Gestern Abend waren die Trierer Rollstuhlbasketballerinnen Lisa Bergenthal, Svenja Erni, Mareike Miller und Nathalie Passiwan mit Deutschland gegen Topfavorit Niederlande gefordert. Das Vorrunden-Spiel endete 68:48 für die Niederländerinnen. Im Spiel um Platz sieben im Rollstuhl-Rugby unterlag Deutschland Dänemark mit 49:56. Damit reist das Team mit Florian Bongard aus Koblenz sieglos aus Paris ab.

6:33 Uhr Was tun mit 50 Millionen Euro extra? Wir haben bereits gestern im Newsticker darüber berichtet: Rheinland-Pfalz hat 50 Millionen Euro extra an Steuergeld bekommen, weil die Bevölkerungszahl neu berechnet wurde. Und: Wie eben schon angerissen, stellt stellt die Landesregierung heute ihre Haushaltspläne für 2025 und 2026 vor. Wenn ich mich bei mir um die Ecke so umschaue, gäbe es da ein paar Sporthallen, deren Wände, Böden und Geräte mal etwas Fördergeld nötig hätten. 😊 Wofür würdet ihr die 50 Millionen Extra-Einnahmen ausgeben, wenn ihr was zu sagen hättet? Schreibt es mir gerne per Mail an rlp-newsticker@swr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Ideen!

6:21 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Wofür will Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren Geld ausgeben? Der Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2025/26 dürfte einen ersten Aufschluss geben. Die Vorlage soll heute im Kabinett verabschiedet werden. Dann will die Landesregierung ihren Entwurf offiziell vorstellen. Zeit, mal wieder Danke zu sagen, denn heute ist "Danke-Tag". Den kennt man kaum, aber: Der "Danke-Tag" soll Sicherheitsberaterinnen und -berater für Seniorinnen und Senioren in Mainz ehren. Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater informieren ältere Menschen über Themen wie Telefonbetrug, Cybersicherheit oder Verkehrssicherheit.

6:11 Uhr Wetter: Erneut kräftige Gewitter erwartet Keine guten Nachrichten birgt leider das Wetter: Nach dem Starkregen im Nordwesten von RLP gestern kann auch heute bei kräftigen Gewittern, vor allem erneut in der Eifel, wieder ordentlich was runter kommen, sagt ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Die Temperaturen in RLP liegen zwischen 25 und 30 Grad, es wird schwül-heiß. Video herunterladen (24 MB | MP4)

6:04 Uhr Großbrand in Lagerhalle Die Rauchsäule war weithin sichtbar: In Dannstadt im Rhein-Pfalz-Kreis gab es am Montagabend einen Großbrand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle. Das Dach stand in Flammen. Eine Person musste leicht verletzt ins Krankenhaus. Weil mutmaßlich kontaminiertes Material brannte, sollten Anwohner zwischenzeitlich Fenster geschlossen halten. Hierzu gab es aber später Entwarnung. Wie hoch der Sachschaden ist, ist bislang ebenso wenig bekannt wie die Brandursache SWR Sendung am Mo. , 2.9.2024 21:45 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:01 Uhr Unwetter trifft Eifelorte Viele Tage hat es in Rheinland-Pfalz kaum geregnet, dafür am Montagnachmittag im Nordwesten des Landes umso mehr. Starkregen hat die Eifel getroffen - schon wieder muss man sagen, denn wie einige Unwetter in den vergangenen Jahren und Monaten verursachte auch das gestrige in mehreren Orten Überflutungen, vollgelaufene Keller, Stromausfälle und einen Hangrutsch. In der Region Prüm kamen innerhalb kürzester Zeit 76 Liter Regen pro Quadratmeter runter - das ist eine ganze Menge. Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Trier waren gestern in den betroffenen Orten, in denen bereits am Abend Aufräumarbeiten begonnen haben. Allen Betroffenen wünsche ich, dass sich der Schaden hoffentlich in Grenzen hält und schnell beseitigt werden kann. Alles Gute!

