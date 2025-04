Kinder-College Koblenz stillt den Wissensdurst von Hochbegabten

Schätzungen zufolge sind etwa zwei Prozent der Kinder in Deutschland hochbegabt. Um sie zu fördern, hat die Psychologin Helga Thieroff vor 25 Jahren das Kinder-College gegründet.

Obwohl Samstag ist, stehen vor dem Schulgebäude der Julius-Wegeler-Schule in Koblenz zahlreiche Autos. Die Kennzeichen verraten: Ihre Besitzer kommen nicht nur aus der direkten Umgebung, sondern auch von weiter her - aus ganz Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen. Gegen 9 Uhr strömen von allen Seiten Eltern mit ihren Kindern durch den Haupteingang. Sie wollen zum Kinder-College , das hier jeden zweiten Samstag Kurse für hochbegabte Kinder anbietet.

Seit 25 Jahren setzt sich die Psychologin Helga Thieroff für die Förderung von hochbegabten Kindern wie Tim und Michel ein. SWR

Im Eingangsbereich werden sie freundlich von Mitarbeiterinnen des Kinder-Colleges empfangen. Unter ihnen auch die Psychologin Helga Thieroff, die die außerschulische Fördereinrichtung vor 25 Jahren in Neuwied gegründet hat. Antrieb war damals ihr eigener Sohn. Bei ihm sei eine Höchstbegabung festgestellt worden, erzählt Thieroff. Er habe sich schrecklich in der Schule gelangweilt und sei auch auf dem Gymnasium nicht gut zurechtgekommen.

Hochbegabung fällt meist durch frühe Sprachentwicklung auf

"Ich wollte für diese Kinder eine Heimat bieten, in der sie nicht nur intellektuell, musisch und kreativ gefördert werden. Sondern dass sie auch akzeptiert werden, so wie sie sind - so anders, wie sie eben sind", sagt Helga Thieroff. Seitdem ist das Kinder-College zu ihrer Lebensaufgabe geworden. Heute lernen dort mehr als tausend Kinder und Jugendliche in 117 Kursen . Einer von ihnen ist der sechsjährige Tim. Er besucht hier die Kurse "Kleine Mediziner" und "Chemie".

Was ist das Kinder-College Koblenz? Das Kinder-College wurde im Jahr 2000 in Neuwied als außerschulische Fördereinrichtung für begabte Kinder und Jugendliche gegründet. 2019 ist das Begabtenzentrum nach Koblenz umgezogen. Nach Angaben des Kinder-Colleges nutzen pro Semester etwa 1.000 bis 1.200 Schülerinnen und Schüler das Angebot. In den vergangenen 25 Jahren haben etwa 60.000 Kinder an Kursen des Kinder-Colleges teilgenommen. Wo? In den Räumen der Julius-Wegeler-Schule, Finkenherd 4, 56075 Koblenz Wann? Alle 14 Tage, immer samstags von 9 bis 15 Uhr Was? Aktuell 117 Kurse aus den Bereichen Bewegung, Kunst, Kreativität, Natur, Abenteuer und Entdeckungen, MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), Sprachen, Logisches Denken, Geisteswissenschaften und Management. Für Eltern gibt es zudem ein Beratungsangebot. Und das Begabtenzentrum bietet auch Screenings für Vorschulkinder an. Wer? Das Angebot des Kinder-Colleges richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren. Ein Intelligenztest ist zwar erwünscht, aber nicht zwingend notwendig für eine Teilnahme an den Kursen. Meist kommen die Kinder über Empfehlungen von Ärzten, Kitas oder Schulen zum Kinder-College. Kosten? Die Kursgebühren liegen bei 13 Euro pro Stunde. Außerdem können zusätzliche Materialkosten anfallen. Sollten sich Eltern die Kursgebühren nicht leisten können, gibt es einen Fonds für Härtefälle. Weitere Informationen und ein Anmeldeformular gibt es auf der Internetseite des Kinder-Colleges .

Bereits in der Kita sei den Erzieherinnen aufgefallen, dass Tim sich für Themen interessiert, mit denen andere Kinder seines Alters nur wenig anfangen können, erzählt seine Mutter Britta Homscheid: "Die haben gesagt: Der erzählt so viel und so ausführlich. Und der benutzt Wörter, die kennen die anderen Kinder noch nicht mal." Trotzdem habe sie gezögert, Tim testen zu lassen. Sie hatte Sorge, dass er als Besserwisser abgestempelt werden könnte und wollte es mit seiner Förderung nicht übertreiben: "Es muss ihm immer Spaß machen."

Unterforderung kann bei Hochbegabten zu psychischen Problemen führen

Der neunjährige Michel hat mit einem IQ von 138 bereits zwei Stufen übersprungen und geht aktuell in die fünfte Klasse. Seit vier Semestern lernt er zusätzlich am Kinder-College Japanisch erzählt Michel: "Was es hier ausmacht, ist, dass hier wirklich intensiv gelernt wird." In der Schule werde der Stoff mehrfach wiederholt. Im Japanisch-Unterricht hingegen sei alle drei Stunden ein Thema durch. Die höhere Lerngeschwindigkeit tue ihm gut, sagen seine Eltern.

Denn ohne neuen Input werde Michel schnell langweilig, erklärt Mutter Simone Pietsch: "Der braucht das, sonst geht es ihm schlecht. Er wird dann wirklich traurig." Helga Thieroff kennt dieses Problem. Die Psychologin sagt, das sei bei Hochbegabten nicht ungewöhnlich. "Wenn sie über längere Zeit permanent unterfordert sind, verlieren sie die Motivation und können auch krank werden. Sie entwickeln psychosomatische Störungen und können auch depressiv werden."

Hochbegabung kann für Kinder und Eltern belastend sein

Deswegen sei es wichtig, den Kindern eine Förderung zu bieten, die ihren Fähigkeiten, Interessen und Talenten entspreche, sagt Helga Thieroff. Das Kinder-College bietet Kurse aus unterschiedlichen Gebieten an, aus denen die Kinder und Jugendlichen selbst auswählen dürfen.

Für Familie Pietsch bedeutet das Kinder-College vor allem Entspannung. Denn der neunjährige Michel ist schnell unterfordert und braucht deswegen immer neuen Input. SWR

Nach so einem Samstag voller Informationen stellt Michels Vater Björn Pietsch eine deutliche Veränderung fest: "Dann ist er ausgeglichen. Das ist richtig entspannt, er ist glücklich - das ist schön." Für Familie Pietsch ist Michels schier unerschöpflicher Wissensdurst oft auch anstrengend. Mittlerweile seien bereits alle Museen in der Umgebung abgeklappert.

Abends schaue die Familie meist Dokumentationen, weil Michel sich für Spiel- oder Trickfilme nicht interessiere. Hochbegabt zu sein, kann Fluch und Segen zugleich sein: "Würde man mich fragen, würde ich eindeutig sagen: Fluch", so Michel. Manchmal würde er sich wünschen, mehr so zu sein, wie andere Kinder seines Alters.

Hochbegabung bedeutet nicht zwangsläufig gute Noten in der Schule

Simone Pietsch sagt, viele Menschen hätten ein falsches Bild davon, was es bedeute, hochbegabt zu sein: "Viele denken, dass man alles kann und dass man wie ein wandelndes Lexikon ist." Michel stellt klar: "Ich bin nicht so, dass ich alles kann. Ich lerne alles." Sein Zeugnis bestehe daher nicht nur aus guten Noten. Michel sagt, er habe vielleicht drei Einsen, aber er habe auch schon mal eine Sechs geschrieben.

Helga Thieroff erklärt, es sei falsch, Hochbegabung mit guten Schulnoten gleichzusetzen: "Ein schlaues Kind kann ein Einser-Schüler an der Leistungsspitze sein, muss aber nicht hochbegabt sein." Die Psychologin hält es für ein großes Problem, dass Hochbegabte, die in der Schule weniger leistungsstark sind, manchmal nicht als solche erkannt werden. Diese endeten dann mitunter auf einer Förderschule oder in Therapie.

Spezielle Interessen machen den Umgang mit Gleichaltrigen schwierig

Laut Helga Thieroff unterscheiden sich Hochbegabte oft von Gleichaltrigen, was ihre Interessen betrifft: "Sie kümmern sich früh um Erwachsenen-Themen und haben auch andere Vorstellungen von Freundschaften und sozialen Beziehungen." Solche Kinder müssten sich in der Schule oft verstellen. Das beschreibt auch der 15-jährige Finn: "Manchmal stelle ich mich auch ein bisschen doof. Weil es ist natürlich schon komisch, wenn da einer sitzt, der immer alles besser weiß." Er möchte in seiner Klasse nicht als Streber gelten.

Thomas und Angelique Brengmann freuen sich, dass Sohn Finn (15 Jahre), im Kinder-College Gleichgesinnte gefunden hat, mit denen er über Politik debattieren kann. SWR

Er habe zwar viele Freunde und sei gerne mit anderen in Kontakt, aber danach brauche er manchmal auch einen Tag Ruhe. Wenn Finn erwachsen ist, möchte er Politiker werden. Woher er seine Begeisterung für Politik hat? Seine Eltern zucken mit den Achseln. Sie selbst seien keine Politik-Nerds. Daher sei es schön, dass Finn im Kinder-College Gleichgesinnte gefunden und mit ihnen den Debattierclub gegründet habe. "Hier kann er halt einfach so sein, wie er ist", sagt Mutter Angelique Brengmann.