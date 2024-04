In Rheinland-Pfalz ist der Wetterumschwung zum Greifen nahe: Zwar sorgen Wolken und Schauer auch am Freitag für wechselhafte Witterung. Doch mit Höchstwerten zwischen 11 und 15 Grad wird es bereits merklich wärmer. Am Wochenende kehrt dann endlich echtes Frühlingswetter zurück.