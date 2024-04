Unfall mit zwei Schwerverletzten bei Neuhemsbach

Bei Neuhemsbach im Kreis Kaiserslautern gab es am späten Sonntagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall. Zwei Menschen sind Polizeiangaben schwer verletzt worden.

Ja, kurz vor 18 Uhr hat ein Autofahrer auf der Landstraße zwischen Neuhemsbach und Sippersfeld im Donnersbergkreis die Kontrolle über seinen Pkw verloren – laut Polizei in einer Kurve. Dabei ist der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dann um 180 Grad gedreht. Anschließend ist das Auto mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geknallt. Die Seite wurde so stark beschädigt, dass die Beifahrerin nur von der Feuerwehr aus dem Auto herausgeholt werden konnte. Mit dem Rettungshubschrauber musste sie in eine Unfallklinik geflogen werden, so schwer waren ihre Verletzungen. Auch der Fahrer musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Um die Unfallursache klären zu können, war gestern auch ein Gutachter vor Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an.