Sie sind eine willkommene Abwechslung in der kalten Jahreszeit: die Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz. Manche von ihnen bieten besondere Erlebnisse.

Ludwigshafen: Erster Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz

Wie jedes Jahr eröffnet die Industriestadt am Rhein als erste im Land ihren Weihnachtsmarkt. Los geht es am 13. November. Rund 40 Holzhütten sind auf dem Berliner Platz aufgebaut. Zum Programm gehören unter anderem zwei Feuerwerke (30.11. und 21.12.) und eine Eisstockbahn (8.12.).

Der folgende Überblick über Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz ist eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Worms: "Nibelungen Weihnacht in der Domstadt

Einen frühen Starttermin hat auch die "Nibelungen Weihnacht" in Worms, die am 20. November öffnet. Bis 23. Dezember werden neben den üblichen Verkaufs- und Essensständen auch Führungen, ein Weihnachtsmärchen, besondere Gottesdienste und Konzerte angeboten.

Koblenz : Doppelveranstaltung Weihnachtsmarkt und "Christmas Garden"

Schon eine Woche vor dem ersten Advent wird es am 22. November in Koblenz weihnachtlich. Bis zum 5. Januar lädt der Weihnachtsmarkt zum Bummeln und Verweilen ein. Auch dieses Jahr gibt es wieder den "Christmas Garden" auf der Festung Ehrenbreitstein. Der Rundweg durch die alten Gemäuer der Festung bietet einzigartige Lichtdesigns mit individuell komponierten Klangwelten. Der "Christmas Garden" kostet Eintritt und ist vom 21. November 2024 bis zum 08. Januar 2025 von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 19,95 Euro; Kinder, Schüler, Studierende und Senioren zahlen 13,95 Euro.

Die Weihnachtsmärkte sind am Totensonntag, 24. November geschlossen!

Trier : Großes Bühnenprogramm am Dom

Ebenfalls am 22. November öffnet der Weihnachtsmarkt in Trier. Bis zum 22. Dezember erwartet die Besucher auf der Bühne vor der Westfassade des Doms ein Programm, das einen Bogen schlägt vom historischen Puppentheater bis zu Vertretern der regionalen Musikszene. Zwischen den Verkaufsständen auf dem Domfreihof und dem mittelalterlichen Hauptmarkt lässt sich bei einem "Winzerglühwein" oder einem "Glühviez" vieles entdecken.

Mainz: Nicht nur vor dem Dom locken Weihnachtsstände

Relativ spät, nämlich am 28. November, startet in diesem Jahr der Mainzer Weihnachtsmarkt. Bis 23. Dezember warten mehr als 100 festlich geschmückte Stände und Karussells auf dem Marktplatz vor dem Dom, dem Höfchen und dem Liebfrauenplatz auf die Gäste. Daneben gibt es zahlreiche Konzerte. Am Eingang des Weihnachtsmarktes leuchtet wieder die elf Meter hohe Weihnachtspyramide. Und vor der Gotthardkapelle des Doms beeindrucken die handgeschnitzten, lebensgroßen Krippenfiguren.

Kaiserslautern : Viel Livemusik auf dem Weihnachtsmarkt

Der traditionsreiche Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt gehört dagegen zu den Frühstartern in diesem Jahr und öffnet am 20. November mit einem Konzert der Luther Club Band, die eine Mischung aus Soul, Funk und R&B auf die Bühne bringen. Bis 23. Dezember gibt es weitere Konzerte unterschiedlicher Interpreten. Darüber hinaus wartet vom 29. November bis 22. Dezember der Kulturmarkt in der Fruchthalle auf Besucher. Zum Finale gibt es dann noch den Silvestermarkt vom 27. bis 30. Dezember.

Ein ganz besonderes Flair verströmt der unterirdische Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach: Im ehemaligen Weinkeller der Stadt finden die Besucher in weihnachtlicher Kulisse alles rund um die Themen "Wein, Genuss und Kultur". Vom 22. November bis zum 1. Januar präsentieren Kunsthandwerker und Aussteller von Mosel, Eifel, Hunsrück und Rhein immer an den Wochenenden und Sonderöffnungstagen ihre weihnachtlichen Produkte.

Der unterirdische Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach zieht jedes Jahr sehr viele Besucher an. Touristinformation Trabem-Trarbach

Bernkastel-Kues : Adventszauber in mittelalterlichem Ambiente

Ein paar Kilometer entfernt lockt an der Mosel in Bernkastel-Kues ein weiterer stimmungsvoller Weihnachtsmarkt. Geöffnet ist er ab 22. November. Mehr als 40 Weihnachtsstände sind über die mittelalterliche Altstadt von Bernkastel verteilt. Von traditionellem Kunsthandwerk über Schmuck bis hin zu nostalgischem Krimskrams ist alles dabei. Der Markt endet am 22. Dezember.

Speyer : Viele Attraktionen vom Dom bis zum Altpörtel

Anders als viele Märkte, hat der Weihnachtsmarkt in Speyer auch über den Jahreswechsel geöffnet. Bis 6. Januar sind vom Dom bis zum Altpörtel die Verkaufs- und Verzehrstände geöffnet. Das genaue Programm steht noch nicht fest (Stand 29.10.).

Der Weihnachtsmarkt in Speyer (Archivbild 2021) SWR

Landau : Nikolausmarkt mit viel Kunsthandwerk

Der Nikolausmarkt in Landau setzt einen Schwerpunkt beim Kunsthandwerk. Vom 28. November bis 22. Dezember bieten Kunsthandwerker ihre Waren an. Und an den vielen Ständen auf dem Platz kann man es sich mit Waffeln, Bratwurst und Glühwein gut gehen lassen. Der Markt ist dem in Landau geborenen und in Amerika berühmt gewordenen Karikaturisten und Zeichner Thomas Nast gewidmet, der im 19. Jahrhundert die Figur des "Santa Claus" erfand.

Neustadt /Weinstraße: Weihnachtsmarkt der Kunigunde

An den vier Adventswochenenden bieten Händler aus mehreren europäische Regionen auf dem Weihnachtsmarkt der Kunigunde in Neustadt an der Weinstraße ihre Spezialitäten an. Und zwar im Rathaus-Innenhof, im Hof der Vizedomei und im Michel’schen Hof. Neben diesem sogenannten Genussmarkt gibt es den Traditionsmarkt mit Buden und Karussells auf dem Marktplatz, der vom 25. November bis 22. Dezember Besucher erwartet.

"Deidesheimer Advent" an allen vier Adventswochenenden

Der "Deidesheimer Advent“ gilt seit Jahren als Attraktion für Gäste aus ganz Deutschland und vielen Ländern der Welt. Rund 80 Stände schaffen eine kleine Welt mit Engeln, Krippenfiguren und Christbaumschmuck. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen. Die Stadt Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) rät den Besucherinnen und Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der Markt findet an allen vier Wochenenden im Advent statt: Freitag von 17:00 bis 21:00, Samstag von 14:00 bis 21:00 Uhr und Sonntag von 11:00 bis 21:00 Uhr.

Bad Neuenahr-Ahrweiler : Zahlreiche weihnachtliche Events im Ahrtal

Im von der Flutkatastrophe noch immer gezeichneten Ahrtal finden eine ganze Reihe von sogenannten Winterevents statt. Hier gibt es eine Übersicht. Unter anderem lockt der Weihnachtsmarkt Ahrweiler an allen vier Adventswochenenden die Besucher an.

Vom 6. Dezember 2024 bis zum 12. Januar 2025 leuchten die Uferlichter wieder freitags bis sonntags am Ahr-Ufer und rund um den Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zwischen den Jahren, vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember, sind die Uferlichter sogar täglich geöffnet.

Neuwied : Knuspermarkt mit Kunsthandwerk und Konzerten

Der Neuwieder Knuspermarkt setzt vom 22. November bis 23. Dezember auf viel Abwechslung. Neben professionellen Kunsthandwerkern und Händlern erhalten auch Vereine, Kindergärten und soziale Institutionen die Möglichkeit, selbst gefertigte Dinge anzubieten. Zahlreiche Adventskonzerte gehören auch dazu.

Alzey : Rund um den Rossmarkt bummeln

Ab 25. November lädt der Alzeyer Weihnachtsmarkt gut einen Monat lang ein zum Bummeln, Schauen und Genießen. Die schöne Altstadt rund um den Rossmarkt bietet die Kulisse für den stimmungsvollen Markt. Er endet am 30. Dezember. Geschlossen ist er am 25. und 26. Dezember.

Ingelheim : Perfekte Kulisse unterhalb der Burgkirche

Am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende findet in diesem Jahr wieder der Weihnachtsmarkt an der Burgkirche in Ingelheim am Rhein statt. Die historische Umgebung direkt unterhalb der Burgkirche in Ober-Ingelheim und das romantische Rosengärtchen bilden eine perfekte Kulisse.

Bad Kreuznach : Kunsthandwerk, Lebkuchen und Puppentheater

Der traditionelle Adventsmarkt auf dem Bad Kreuznacher Eiermarkt öffnet am 24. November seine Tore. Während die Erwachsenen an den 30 Ständen rund um die Kirche St. Nikolaus entlang schlendern können, gibt es im Puppentheaterzelt ein Programm für die Kleinsten. Der Markt geht bis zum 23. Dezember.

Bad Münster am Stein-Ebernburg: Weihnachtsmarkt kostet Eintritt

An den vier Adventswochenenden lockt der Weihnachtsmarkt im Bad Kreuznacher Stadtteil mit Lichterglanz und Glühwein. Der beliebte Markt kostet seit 2022 für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren vier Euro Eintritt. Die Stände sind im Kurpark, in der Brunnenhalle und im Kurpavillon aufgebaut.

Hachenburg : Nostalgischer Weihnachtsmarkt im Westerwald

Nur am dritten Adventswochenende, vom 12. bis 15. Dezember, öffnet der "Nostalgische Weihnachtsmarkt" in Hachenburg. Angesiedelt auf dem Alten Markt zwischen renovierten Fachwerkhäusern gilt er als einer der schönsten in Rheinland-Pfalz.

Beim Events Geierlights hängen in der Vorweihnachtszeit 7.000 Lichter an der Brücke. Der Nebel sorgt für mystische Stimmung. SWR Christina Nover

Mörsdorf im Hunsrück: "Geierlights" lassen Hängeseilbrücke strahlen

Ebenfalls am 3. Adventswochenende finden an der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück wieder die "Geierlights" statt. Über 7.000 LED-Lichter bringen die Brücke in der Dunkelheit zum Strahlen. Mit Glühwein, heißen Waffeln, gebratener Wildwurst oder frisch belegten Burgern ist für das leibliche Wohl gesorgt. Der gesamte Erlös des Events kommt einem Hilfsprojekt für Kinder in Tansania zugute.

Ein besonderes Event für Kinder gestaltet die kleine Gemeinde Oberwiesen (Donnersbergkreis) am 8. Dezember: Da wird der Platz vor der Gemeindehalle zu einer Zirkusmanege mit Winterwunderland. Dort kann gespielt, gelauscht, gebastelt, geschmiedet und gelacht werden. Höhepunkt des Marktes ist der farbenfrohe und festlich geschmückte Weihnachts-Truck. Der Erlös wird laut Veranstalter "in der Region Rheinhessen/Pfalz gespendet, um benachteiligten Kindern eine Freude zu bereiten".

Der Weihnacht-Truck kommt nach Oberwiesen. aktionsbuendnisfuerkinder