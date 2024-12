Weihnachtstage bleiben überwiegend trocken

Weiße Weihnachten wird es höchstens in einzelnen Hochlagen von Rheinland-Pfalz geben, weiß Claudia Kleinert in der Wetterschau am Montagabend zu berichten. Der Heiligabend beginnt kühl mit Temperaturen zwischen minus ein und zwei Grad. Der Tag ist dann meist dicht bewölkt und aus Nordwesten kommt etwas Regen ins Land. Die Höchstwerte liegen bei zwei bis sechs Grad. In den folgenden Tagen bestimmen Nebel und Hochnebel das Wetter und es wird etwas milder.