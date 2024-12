Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) drückte im Namen der Stadt den Menschen in Madgeburg sein Mitgefühl aus. Die Triererinnen und Trierer wüssten, wie eine so furchtbare Tat mit unschuldig getöteten Menschen, mit zahlreichen Schwerverletzten, mit unzähligen Augenzeugen dieser Amokfahrt eine ganze Stadt in Schockstarre versetze und viele Menschen auf Jahre traumatisiere, sagte er dem SWR. Als Zeichen der Trauer und der besonderen Verbundenheit und Solidarität mit Magdeburg hat die Stadt Trier die Flaggen vor dem Rathaus am Augustinerhof auf Halbmast gesetzt.