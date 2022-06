Bei einem Busunfall in Detzem sind Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei Schweich mitteilte, kam der Bus an einer Gabelung von der Fahrbahn ab und prallte in einen Weinberg. Der Busfahrer wurde schwer, der einzige Fahrgast im Bus leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall ist unklar, Zeugenhinweise an die Polizei in Schweich.