Opfer in kritisch, aber stabilem Zustand

In Trier ist eine Frau am Freitag lebensgefährlich verletzt worden. Gegen einen tatverdächtigen 36-Jährigen wurde am Samstag Haftbefehl erlassen.

Der Mann soll bei dem Streit auf seine Partnerin eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Deshalb erließ das Amtsgericht den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, so die Polizei. Gegen 13:10 Uhr am Freitag meldeten sich den Angaben zufolge Zeugen bei der Polizei. Demnach sei es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Trier-Nord zu einem Streit gekommen, aus der Wohnung seien Hilferufe zu hören gewesen sein. Mutmaßlicher Täter öffnet Wohnungstür Als die Polizei an der Wohnung eintraf, habe ein Mann mit blutverschmierten Händen die Tür geöffnet. In der Wohnung hätten die Beamten dann eine lebensgefährlich verletzte Frau entdeckt, die auf dem Boden gelegen habe. Das Opfer sei von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde die Frau operiert. Den Angaben zufolge ist ihr Zustand kritisch, aber stabil. Einjähriges Kind zur Tatzeit in der Wohnung In einem Nebenraum der Wohnung sei außerdem ein einjähriges Kind gefunden worden. Das Mädchen sei unverletzt und werde dem Jugendamt übergeben.