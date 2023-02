Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge in Mandern ungebrochen

Vor einem Jahr haben die Menschen in Mandern im Hochwald mit Spendengeldern sechs leerstehende Häuser für ukrainische Flüchtlinge renoviert - und die Hilfe in dem Ort geht weiter.

Fast ein Jahr/ein Jahr ist jetzt schon Krieg in der Ukraine. – Und die Kämpfe und Zerstörungen gehen immer weiter. In Deutschland und auch in der Region Trier gibt es viele Hilfsangebote und Aktionen. Zum Beispiel im Hochwaldort Mandern wurden sechs Häuser, die eigentlich abgerissen werden sollten, in einer Hau-Ruck Aktion renoviert, ndem alle Vereine, die Feuerwehr und die Jugendgruppe mitgeholfen haben. Heute leben noch etwa 80 Ukrainer in dem Ort mit knapp 1000 Einwohnern. Und die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen, sagt der Ortsbürgermeister.