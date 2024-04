Trotz Ärztemangels müssen Ärztinnen und Ärzte aus der Ukraine lange darauf warten, in Deutschland anerkannt zu werden und wieder in ihrem Beruf arbeiten zu können.

Überall fehlen Ärztinnen und Ärzte – vor allem in ländlichen Regionen. Trotzdem dauert es mehrere Jahre, bis Geflüchtete, die in ihrer Heimat schon jahrelang als Ärzte in Krankenhäusern gearbeitet haben, hier in Deutschland wieder in ihrem Beruf arbeiten können.