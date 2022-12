Räumdienste in der Region Trier sind auf Wintereinbruch vorbereitet

per Mail teilen

Die Straßenmeistereien in der Region Trier bereiten sich nach eigenen Angaben schon seit Monaten auf diese Wintersaison vor. Für die nächsten Tage ist in der Region bis zu fünf Zentimeter Schneefall angekündigt.

Zwischen halb zwei und halb drei Uhr nachts beginnen demnach die Kontrollfahrten der Straßenmeistereien in Birkenfeld, Hermeskeil und Daun. Erste Aufgabe in der Nacht: Die Fahrer prüfen, wie hoch der Bedarf an weiteren Einsatzfahrzeugen ist und wie viele Kollegen noch rausgeschickt werden müssen.

Streusalzlager sind gut gefüllt

Laut den drei Straßenmeistereien sind die Salzlager mit 1.500 Tonnen in Hermeskeil, weiteren 1.200 Tonnen in Birkenfeld und 2.400 Tonnen in den Gebieten, für die Daun zuständig ist, ausreichend gefüllt. Für den Fall, dass noch mehr Salz gebraucht wird, haben die Einsatzstellen schon Vorkehrungen bei den Lieferanten getroffen, um schnell für Salz-Nachschub zu sorgen.

Einsatzfahrzeuge stehen gewartet bereit

Seit Ende Oktober seien die Fahrzeuge schon bereit für ihren Einsatz und können, wenn nötig, in Birkenfeld auf bis zu zehn Einsatzfahrzeuge aufgestockt werden. In Daun sei eine Flotte von 18 Fahrzeugen möglich: Neun eigene Räumfahrzeuge und weiter neun von externen Firmen.

Das raten Polizei und ADAC Autofahrerinnen und Autofahrern bei Schnee - Winterreifen oder Ganzjahresreifen aufziehen - Füllstand von Wischwasser checken und Scheibenwischwasser mit Frostschutz verwenden - Alle Scheiben des Autos freimachen - Beleuchtung prüfen - Geschwindigkeit anpassen und genügend Abstand einhalten - Auf Brücken besonders vorsichtig und langsam fahren - Keine ruckartigen Lenkbewegungen machen - Niedertouriges Fahren im hohen Gang erleichtert Fahren auf glatten Straßen, weil Reifen mehr Grip bekommen. Bei Glätte beispielsweise im zweiten Gang anfahren - Ist die Straße mit Eis überzogen, Auto stehen lassen und Winterdienst abwarten Quelle: Polizei Trier / ADAC

Mischung aus Lauge und Salz bringt Erfolg

Streusalz im trockenen Zustand ist schon seit Jahren nicht mehr die Lösung gegen überfrorene Straßen. Stattdessen wird aus einer Mischung von Flüssigkeit und Salz eine Lauge erzeugt, die das Eis auf den Straßen schneller zum Tauen bringt. Weiterer Pluspunkt dieser Methode: Es wird weniger Salz vom Wind verweht und deshalb gibt es weniger Verlust von Streugut.