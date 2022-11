Schwierige Festnahme nach Raub auf Allerheiligenmesse Trier

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher wurde eine Handtasche geraubt. Nach Angaben der Polizei war die Festnahme der Tatverdächtigen schwierig.

Am Montag um kurz nach 17 Uhr war es laut Polizei am Rand der Allerheiligenmesse in Trier zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen Jugendlicher gekommen. Dabei wurde einer Frau die Handtasche geraubt. Die Tatverdächtige floh, konnte aber wenig später nach der Flucht über den Viehmarktplatz von einem Polizeibeamten in Zivil gestellt und festgenommen werden.

Polizist nach Polizeiangaben von Menge angefeindet

Die Polizei berichtet, dass der Polizist dabei aus der Menge angefeindet wurde und sich Menschen mit der Festgenommenen solidarisierten. Erst durch mehrere eintreffende Unterstützungskräfte hätte die Menge beruhigt und die Tatverdächtige abgeführt werden können. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.