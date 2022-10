Seltsamer Vorfall in Kröv: Mann ohne Erinnerung

per Mail teilen

Ein nicht alltäglicher Fall beschäftigt die Polizei: Es geht um einen Mann mit einem Gedächtnisverlust im Moselort Kröv. Vieles ist unklar.

Den Angaben der Polizei zufolge hat sich der Vorfall in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag in Kröv ereignet. Der Mann hatte laut Polizei eine Feier in der Kröver Weinbrunnenhalle besucht und war anschließend mit seiner Reisegruppe zum gemeinsamen Hotel gegangen. Wegen seines Alkoholkonsums habe er beschlossen noch einige Zeit vor dem Hotel zu warten, danach fehle ihm jegliche Erinnerungen.

Nur mit Unterhose bekleidet

Die hätten erst wieder eingesetzt, als er einige Stunden später lediglich mit einer Unterhose bekleidet einige Straßen entfernt aufwachte. Seine Kleidung, Schuhe, Geldbörse und Handy waren verschwunden. Schürfwunden deuteten auf einen Sturz hin. Derzeit ergeben sich laut Polizei keine Hinweise auf eine Straftat. Die Polizei sucht dennoch Zeugen und hofft, dass insbesondere Anwohner etwas gesehen haben, das mit dem Vorfall in Verbindung steht.