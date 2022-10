Prozess in Trier gegen mutmaßliche Einbrecher

per Mail teilen

Zwei Männer und eine Frau sollen insgesamt 36 Einbrüche in Wohnhäuser verübt haben. Laut Staatsanwaltschaft hat die Beute einen Wert von fast 260 000 Euro.

Im Oktober 2021 sollen sich einer der angeklagten Männer und die angeklagte Frau zusammengetan haben, um sich durch Einbrüche in Wohnhäuser ein stetiges Einkommen zu verschaffen, so die Anklage.

Einbrüche mit verteilten Rollen

Dabei sollen sie mit verteilten Rollen vorgegangen sein. Die Frau soll zunächst an der Haustür geklingelt haben um festzustellen, ob die Bewohner zuhause waren oder nicht. War die Luft rein, so die Anklage, soll sie dem Mann ein Zeichen gegeben haben.

Der soll dann auf der Rückseite des Hauses Fenster oder Terrassentüren aufgebrochen und so ins Haus gekommen sein. Die Frau soll währenddessen Schmiere gestanden haben.

Komplize kommt dazu

Spätestens ab April 2022, so die Staatsanwaltschaft, schloss sich der dritte Angeklagte der Bande an. Er soll dem Mann beim Aufbrechen der Fenster und Türen und beim Durchsuchen in den Häusern geholfen haben. Die Frau soll weiterhin die Aufgabe gehabt haben, Schmiere zu stehen.

Diebe erbeuteten 260.000 Euro

Durch die Wohnungseinbrüche sollen einer der Angeklagten und die Frau eine Beute von 250 000 Euro gemacht haben, der erst später dazugekommene Komplize eine Beute von fast 10 000 Euro.

Diebesgut war laut Gericht Schmuck, Uhren, Bargeld, Münzen und technische Geräte wie Kameras.

Nachbar bemerkt Einbruch und ruft die Polizei

Im Mai flog die Bande auf. Laut Gericht hatte bei einem Einbruch in ein Haus im Mai der Bewohner des Nachbargrundstücks etwas gehört und die Polizei alarmiert. Die mutmaßlichen Einbrecher flüchteten, wurden aber in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Bis dahin sollen sie 36 Einbrüche in Wohnhäuser verübt haben, in Langsur, Schöndorf und anderen Orten der Region Trier. Alle drei sitzen in Untersuchungshaft. Einer der Angeklagten ist laut Gericht bereits vorbestraft, die anderen beiden noch nicht.

Das Strafmaß für schweren Raub liegt laut Gericht bei fünf bis 15 Jahren Gefängnis. Für den Prozess sind am Landgericht Trier sieben weitere Verhandlungstage bis 10. Januar 2023 eingeplant.