Das Steinkreuz wurde 1745 in Gedenken an Heinrich Umbscheiden im Weißhauswald aufgestellt. Umbscheiden erlitt am 1. April 1745 bei einer Wanderrast einen Schlaganfall und starb.

Umbscheiden war zu Lebzeiten hauptberuflich Finanzbeamter des Stiftes Paulin. Als Schuster gehörte er zugleich als Beauftragter der Schuhmacherzunft dem Stadtrat an. Zudem fungierte er als Gerichtsschöffe.

Der Name Schusterskreuz steht aber nicht nur für das kunstvolle Denkmal, das zu Heinrich Umbscheidens Gedenken errichtet worden ist, sondern zugleich für die ganze Gegend der Waldwegekreuzung.

Sie wurde im Volksmund lange als "Am toten Stadtrat" bezeichnet. Es ist eine Anspielung auf die politische Funktion des Verstorbenen. Dessen Familie galt als wohlhabend und stellte im Laufe der Zeit viele Ratsherren in Trier.