Polizei kontrolliert Tuner und Poser in Trier

Polizei hat Tuning- und Poserszene im Visier

Bereits seit einiger Zeit hat die Polizei Trier nach eigenen Angaben die zumeist jungen Fahrer der Tuning- und Poserszene im Visier. Die Polizei kündigte auch weiterhin verstärkt offene und verdeckte Kontrollen an. "Wir werden weiter sehr entschlossen gegen Autofahrer vorgehen, die durch ihre rücksichtslosen Fahrmanöver Menschenleben gefährden", so der Leiter der Polizeiinspektion Trier, Christian Hamm. Trier sei ein Treffpunkt der Szene in der ganzen Region. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen zum Thema "Tuning und Posing" an. Dabei werde sie neben der Verfolgung von Verkehrsverstößen gezielt auch das aufklärende Gespräch mit den meist jungen Fahrern suchen, die sich oft des Gefahrenpotentials ihres Fahrverhaltens oder von Veränderungen an ihren Fahrzeugen nicht bewusst seien.