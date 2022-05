87.000 Besucherinnen und Besucher auf der Messe "Tuning World Bodensee"

per Mail teilen

Rund 850 Ausstellerinnen und Aussteller haben von Donnerstag bis Sonntag ihre Fahrzeuge gezeigt. Der Veranstalter in Friedrichshafen zieht nach der ersten Tuning-Messe nach zwei Jahren Corona-Pause eine positive Bilanz.

Von Donnerstag bis Sonntag haben rund 850 Ausstellerinnen und Aussteller insgesamt 1.500 Autos auf der Messe "Tuning World Bodensee" präsentiert. Das sind laut Veranstalter mehr als je zuvor.

Die Messe sei bei den Ausstellern und dem Publikum gut angekommen, hieß es vom Veranstalter. Besonders beliebt seien sogenannte Stunt- und Drift-Shows gewesen, bei denen die Fahrzeuge in Aktion gezeigt werden.

Keine "Miss Tuning"-Wahl mehr

Zum ersten Mal seit 20 Jahren verzichtete die Messe in diesem Jahr auf den "Miss Tuning"-Wettbewerb. Die Gewinnerinnen des Wettbewerbs wurden in den vergangenen Jahren stets leicht bekleidet für einen Kalender mit Autos fotografiert.

Das hatte der Messe in der Vergangenheit wiederholt Sexismus-Vorwürfe eingebracht. "Das Thema ist nicht mehr zeitgemäß", sagte Projektleiter Dirk Kreidenweiß bereits im Vorfeld der Messe.

Klassische Sportwagen und getunte Alltagsfahrzeuge - beides findet auf der Tuning World Bodensee seine Fans. SWR Thomas Wagner

Erstmals Elektroautos auf der "Tuning World Bodensee"

Neu auf der Messe waren 2022 hingegen Elektroautos. "Wir haben die ersten Teslas hier, die ein neues Fahrwerk reinbekommen haben", sagte Kreidenweiß. Allerdings seien die meisten getunten Wagen auf der Messe zwischen acht und 30 Jahre alt, daher handle es sich überwiegend um Verbrenner.

Polizei kontrolliert verstärkt

Die Polizei kontrollierte Autofahrerinnen und Autofahrer während der Messe auf den Straßen rund um Friedrichshafen und hatte dabei ein besonderes Auge auf getunte Fahrzeuge. Deutlich mehr als 200 Fahrzeuge seien an den Messetagen kontrolliert worden, hieß es von der Polizei auf SWR-Anfrage. Wie viele Verstöße die Beamtinnen und Beamten dabei feststellten, will die Polizei am Montag bekanntgeben.