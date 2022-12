So teuer wird die Müllabfuhr in der Region Trier

Egal ob Restmüll, gelbe Tonne, Bio-Müll, Altglas oder Altpapier: In Deutschland wird von Herzen gern getrennt! Doch was bringt das am Ende? Werner & Tobi beschäftigen sich dieses Mal mit unserem Müll und diskutieren: Was passiert mit unseren gelben Säcken? Wie wird Bio-Müll verwertet? Wie gut funktioniert das Recycling von Kunststoffen? Wieso landet immer noch sehr viel unseres Plastikmülls in Südostasien? Und was können wir als Verbraucher*innen beachten?



Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.