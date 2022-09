Kerosin aus NATO-Pipeline in der Eifel ausgetreten

Aus einer NATO-Pipeline in Echternacherbrück in der Eifel sind 30.000 Liter Kerosin ausgelaufen. Feuerwehren verschiedener Kreise und auch aus Luxemburg sind im Einsatz.

Wie der Kreisfeuerwehrinspekteur im Eifelkreis dem SWR mitteilte, war das Kerosin bei Wartungsarbeiten in die Umgebung gelangt. Demnach habe keine Manipulation an der Leitung vorgelegen. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Eine Spezialfirma hatte die NATO-Anlage am frühen Nachmittag gewartet. Dabei soll sich in einem Schiebeschacht ein Stopfen gelöst haben. Für kurze Zeit soll das Kerosin mit hohem Druck fünf Meter in die Höhe geschossen sein. Damit der Stopfen wieder befestigt werden kann, musste das Kerosin aus der Anlage gepumpt werden.

Kerosin sollte nicht in Sauer gelangen

Die größte Sorge sei gewesen, dass Kerosin in den Fluss Sauer gelangen könnte. Denn rund 100 Meter von der Pipeline entfernt verläuft der deutsch-luxemburgische Grenzfluss, die Sauer. Im Flussbett seien Ölsperren errichtet worden. Außerdem habe ein Bagger einen Graben um die undichte Stelle der Pipeline ausgehoben. Im Einsatz seien auch Kräfte der luxemburgischen Feuerwehr gewesen. Zusätzlich wurden Container aufgestellt, damit das verseuchte Erdreich entsorgt werden kann.

Meterhohe Fontäne schoss aus der Leitung

Inzwischen teilte die Kreisverwaltung in Bitburg mit, dass auch THW, der Katastrophenschutz des Kreises und die Untere Wasserbehörde vor Ort waren. Als sich bei Wartungsarbeiten der Verschluss gelöst habe, sei Kerosin in einer "meterhohen Fontäne" ausgetreten. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Das Leck sei geschlossen. Die Pipeline gehöre zu einem europaweiten Verbund und diene der Kraftstoffversorgung mehrerer NATO-Flugplätze.

Nach Angaben der Betreiberfirma der Pipeline habe es sich eigentlich nicht um ein Leck, sondern einen Montagefehler gehandelt. Die Pipeline sei für den luxemburgischen Flughafen Findel Alleinversorger. Der Flughafen sei daher unmittelbar betroffen. Allerdings verfüge der Flughafen über Reserven.

Eine Gefahr für die Bevölkerung hat laut Einschätzung der Feuerwehr nicht bestanden - Aus einer NATO-Pipeline in Echternacherbrück sind tausende Liter Kerosin ausgetreten. SWR Marc Steffgen

Pipeline-System der NATO

Laut Wikipedia ist das Central Europe Pipeline System (CEPS) das größte der zehn Pipeline- und Lagersysteme der NATO. Es sichert zusammen mit dem Northern Europe Pipeline System (NEPS) die Kraftstoff-Versorgung der NATO in Mitteleuropa und erstreckt sich auf Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg und die Niederlande.

In Deutschland verbindet es im Wesentlichen Luftwaffenstützpunkte im Westen Deutschlands, unter anderem den Fliegerhorst Büchel, den Flugplatz Fürstenfeldbruck, die Ramstein Air Base und die Spangdahlem Air Base.

Weiter heißt es dort: "Den Verlauf der Hochdruck-Pipeline kann man an oberirdisch aufgestellten, rot-weiß bzw. orange-weiß gestreiften Pfosten erkennen, die auf Sichtweite stehen oder wenn beispielsweise eine Straße oder ein Bach unterquert wird."