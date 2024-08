Katzenbabies im Tierheim Altrich

per Mail teilen

Das Tierheim Wittlich hat in diesem Jahr bisher 255 Katzenbabies aufgenommen und versucht, für sie ein gutes Zuhause zu finden. Zuletzt kamen diese drei Katzenjungen im Tierheim an.

Die Sommerferien sind ja für Tierheime immer eine kritische Phase, weil viele Tiere ausgesetzt werden. In diesem Jahr kommt noch dazu, dass enorm viele verwilderte oder ausgesetzte Katzenbabies in den Tierheimen abgegeben werden. Weil viele Katzenhalter ihre Tiere nicht kastrieren lassen, vermehren sich gerade verwilderte Katzen sehr stark. SWR Reporterin Nicole Mertes war im Tierheim Altrich bei Wittlich. Das Tierheim Altrich versucht, Katzenbabies in ein neues Zuhause zu vermitteln. Es setzt sich auch für eine rheinland-pfalzweite Kastrationspflicht ein, damit sich verwilderte Katzen nicht unkontrolliert vermehren.