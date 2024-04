Autobrand bei Birkenfeld: Hund auf B41 überfahren

per Mail teilen

Auf einer Bundesstraße im Hunsrück hat Dienstagnacht ein Auto Feuer gefangen. Der Hund der Autofahrerin wurde danach überfahren.

Wie die Polizei sagte, kam es auf der Bundesstraße 41 von Birkenfeld in Richtung Autobahn zu dem Autobrand. Laut Feuerwehr stand der Motorraum in Flammen. Die Autofahrerin sei rechts an den Rand gefahren. Passanten hätten ihr geholfen und mit Feuerlöschern den Brand bekämpft. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Allerdings sprang ihr kleiner Hund aus dem Wagen, sagte der Wehrleiter dem SWR.

Hohe Geschwindigkeiten auf Bundesstraße

Ein Autofahrer auf der Gegenfahrbahn habe den Hund überfahren. Vermutlich habe der Fahrer gar nicht gemerkt, dass er den Hund erfasste. Das Tier habe den Zusammenstoß nicht überlebt. Die Autofahrerin sei vor Ort vom Rettungsdienst betreut worden.