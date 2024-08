Hotel in Kröv eingestürzt: Neun Menschen vermisst

In dem kleinen Urlaubsort Kröv an der Mosel ist am späten Dienstagabend ein Hotel teilweise eingestürzt. Laut Einsatzleitung werden neun Menschen unter den Trümmern vermisst.

Das Giebeldach des zweistöckigen Gebäudes ist eingebrochen und hängt schief und hat die beiden Stockwerken an einer Hausseite zusammengedrückt. Fenster sind zertrümmert. Wie die Einsatzleitung mitteilte, gibt es zu sechs der neun Vermissten Kontakt. Die Feuerwehr kann das Gebäude bisher wegen akuter Einsturzgefahr noch nicht betreten. Auch das Technische Hilfswerk (THW) und eine Hundestaffel der Berufsfeuerwehr Trier sind im Einsatz. Das THW habe Messpunkte vor dem Hotel angebracht, um zu beobachten, ob noch Bewegung in dem Gebäude ist oder es betreten werden kann, berichtet SWR-Reporterin Claudia Krell von vor Ort. Unterdessen versucht die Feuerwehr mit Hilfe von Drohnen von oben in das Gebäude Einsicht zu bekommen. Die Drohnen kreisen über dem Hotel. Nachbarhäuser evakuiert Aus Sorge, dass das Hotel weiter einstürzt und angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft zieht, sind die Nachbarhäuser evakuiert worden. Die Anwohnenden werden in der Halle im Ort betreut. Auch Seelsorger sind vor Ort, die sich um die Menschen kümmern. Der Landkreis hat die Einsatzleitung übernommen. Wegen des Einsatzes sind vor Ort einige Straßen gesperrt. Einige Gäste konnten sich selbst retten Gegen 23 Uhr kam der Alarm. Augenzeugen berichteten von einem Knall und einer großen Staubwolke, so SWR-Reporterin Krell. Außerdem sei alles voller Staub und Trümmer. Einige Gäste konnten sich laut Polizei selbst aus dem eingestürzten Haus retten. Ein Gast erzählte, er sei auf der Toilette gewesen, als der Boden unter ihm absackte.